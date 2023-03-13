Düzce’de off-road tutkunları, kar yağışının ardından soluğu yüksek kesimlerde aldı. Karlı ve çamurlu arazilerde off-road yapan maceraseverler, adrenalin dolu anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce’de yüksek kesimlere kar yağdı. Düzce Otomobil Sporları Off-Road Derneği (DOSOD) üyeleri de kar yağışının ardından yola koyuldu. Yüksek kesimlere çıkan maceraseverler, karlı ve çamurlu yollarda off-road yaparak hem karın tadını çıkardı, hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. Kömürlük, Odayeri ve Torkul’a giden dernek üyeleri, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.