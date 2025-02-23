Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışını değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlara araçların arkasına bağladıkları poşetle kayarken bazı vatandaşlar ise kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı ara ara devam ediyor. Kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar ise doyasıya eğlendi. Bir vatandaş, aracın arkasına bağladıkları poşetle kaydı. Bazı vatandaşlar ise kentteki parklarda kar topu oynadı.

Bir bebeğin ise babasının kendisi için yaptığı kardan adamı öpüp konuşmaya çalışması renkli anlara sahne oldu.