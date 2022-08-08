Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karnının altında 5 santimetrelik tümör tespit edilen sokak kedisi hayvanseverlerin yardımıyla sağlığına kavuştu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karnının altında 5 santimetrelik tümör tespit edilen sokak kedisi hayvanseverlerin yardımıyla sağlığına kavuştu.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Burcu Yukarıbaş, Tekir cinsi bir kedi beslemeye başladı. Beslediği kedinin karnında bir kişilik tespit eden hayvansever Yukarıbaş, hemen kediyi kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğe getirdi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayenesi yapılan tekir cinsin kedinin karnının altında açık 5 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Alkan tarafından ameliyata alınan kedinin karnındaki tümör çıkarılarak sağlığına kavuşturuldu.

Tekir cinsi kesinin 1-2 gözetim altında durmasının altında doğaya salınacak. Veteriner Hekim Önder Alkan, “Devrek’ten geldi. Karnın altında bir şişlik şikayetiyle bize geldi. Hayvanın koltuk altında bir tümör tespit ettik. Ameliyata alınacak. Yaşlı bir hastamız hayvanseverler sahip çıkmışlar. Bizde elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız. Sonra ameliyatın ardından doğal ortamına salacağız. Kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama muayenelere bakıldığı zaman hayvan yaşı 5-10 yaşında. Tümör yaklaşık 5 cm çapında. Kökün aldığı dokular var. Kaslarla beraber tümörü çıkaracağız. Daha sonra metastazyon yapmış mi ona bakacağız, ona göre kemoterapi gerekiyor mu ona bakacağız? Metastasyon yoksa salacağız. Bu hayvan dışarı da yaşıyor. Metastaz sıkıntısı olabilir, tümör dışarı da olduğu için parçalanabilir. Bir çok sıkıntı olabilir” dedi.