Muş’ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkarıyor.

Muş’ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkarıyor.

Muş’ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı. Bağlar köyünde yaşayan çocuklar, kendilerine has yöntemlerle yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor. Köyün yan tarafındaki dik yamacı kayak pisti haline getiren çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bu yıl az yağan karın keyfini çıkardı.

Kızakları kendi el becerileri ile yaptıklarını söyleyen çocuklardan Yusuf Uslu, “Biz burada kendi yaptığımız kızaklarla kayıyoruz. Hafta sonu ve boş zamanlarımızda burada kayarak eğleniyoruz. Hortumların üzerine tahta ve sebze kasası yerleştiriyoruz. Böylelikle kızağımız hazır hale geliyor. Bu sene az kar yağdı. İnşallah daha çok yağar bizde eğleniriz” dedi.

Çocuklardan Ahmet Uslu ise kar yağışının az olduğunu vurgulayarak, “Hafta sonları ve boş zamanlarımızda kızaklarımızı alarak bu dağın yamacına gelerek kayıyoruz. Muş’a az kar yağdığı için bizde kayabildiğimiz kadar kaydık” ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile birlikte kayarak karın keyfini çıkaran Nazlı Uslu da, “Kar yağdığında arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı alıp buraya geliyoruz. Eğlenerek karın keyfini çıkartıyoruz” dedi.

Tatil günlerini kayarak değerlendirdiklerini ifade eden çocuklardan Ceren Uslu, “Okullarımız tatil olduğunda kızaklarımızı alıp buraya gelerek kayıyoruz. Muş’ta kar yok bizim köyde var” ifadelerine yer verdi.