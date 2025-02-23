Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde beyaz örtünün tadını traktörün arkasına bağladığı iple kayarak çıkartan adamı köpeğin kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Birlik Mahallesi’nde traktörün arkasına bağladığı kızakla beyaz örtünün tadını çıkartan kişiyi köpek kovaladı. Yaşanan keyifli anlar ve köpeğin kovalaması ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin traktörün arkasında bağladığı iple kayması, köpeğin adamın peşinden koşarak saldırmaya çalışması ve o anları kayda alan kişinin gülmesi yer alıyor.