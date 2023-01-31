DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde 1500 rakımda Tuzlabeli geçidinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için Tuzlabeli geçidinde kardan adam yapıp kartopu oynamanın sevincini yaşadı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde 1500 rakımda Tuzlabeli geçidinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için Tuzlabeli geçidinde kardan adam yapıp kartopu oynamanın sevincini yaşadı.

Denizli’nin Çameli ilçesi ile Muğla ili Fethiye ilçesi sınırlarında bulunan 1500 rakımda ki Tuzlabeli geçidinde kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kapanan Tuzlabeli geçidinde vatandaşlar kar üstünde piknik keyfi yaşadı. Kar özlemi çekenlerde kar topu, kardan adam yaparak keyif sürdü. Meryem Dilek ve Erol Köse ailesi, “Burası kayak merkezi değil ama yine de vatandaşlar kaymaya çalışıyor. Bazıları, yanlarında naylon bazıları da leğen getirmiş. Bunlarla aşağıya kayıp geriye çıkıyorlar. Güzel tatil arasında minik bir keyif yaşadık burada” dedi. Vatandaşlar yanlarındaki getirdikleri mangalda sucuk ekmek sonrası kahve keyfi yapmanın mutluluğunu paylaştı.