Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, vücudundan özellikle de karın-bel bölgesinden memnun olmayan kadın ve erklerin geçirdikleri karın germe ameliyatları ile vücutlarıyla barıştıklarını söyledi.

Karın germe ameliyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, hem erkeklerin hem de kadınların bu operasyonlara oldukça ilgi gösterdiğini ifade etti. Birçok farklı nedenle kadın ve erkeklerin karın germe operasyonlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Akbaş, bu ameliyatların hem kadınlar hem de erkeklerde olumlu psikolojik yansımalar oluşturduğunu da ifade etti.

Erkekler ve kadınların güzel bir karın bölgesine sahip olmak istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akbaş, "Farklı nedenlerle karın bölgesinde gevşemeler, sarkmalar, deformasyonlar oluşabilmekte. Günümüzde gerek yaz aktivitelerine gerek sportif faaliyetlere kadınlar daha fazla önem verir hale geldiler. Sosyal medyanın da bunda etkisi var. Doğuma, kilo alıp-vermeye, genetik yapı ve orantısız yağ birikimine bağlı olarak karın bölgelerinde şekil bozuklukları, sarkmalar, çatlamalar ve gevşemeler olabiliyor. Bu gibi durumlarda kadınlar ve erkekler böyle bir karına sahipse bel ve karın bölgesine şekil vermek için karın germe ameliyatları biz plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Çünkü karın bölgesi, insan fiziğini en çok gösteren, fiziksel çekiciliği en ön plana çıkaran bölgelerden birisi karın-bel bölgesi dediğimiz bölgedir. Vücudun da üst ve alt kesişiminin birleşme noktasıdır. O bölgenin estetik olarak görünümünün düzgün olması, bedenin fiziksel algısına olumlu katkı yapmaktadır" dedi.

"Karın germe ameliyatları kadın ve erkekleri vücutlarıyla barıştırıyor"

Söz konusu ameliyatların özgüvenin yanı sıra psikolojik olarak da olumlu etkileri olduğuna değinen Akbaş, "Karın germe ameliyatlarındaki amacımız; erkek ve kadın fark etmeksizin güzel bir görünüm sağlamaktır. Kadın ve erkek karın germe ameliyatlarında farklılıklar söz konusudur. Kadınlarda özellikle doğum öncesi gerginliğe, sıkılığa ve şekle karnı getirmeye çalışıyoruz. Bir kadında yaptığımız karın germe ameliyatı ile erkekte yaptığımız ameliyatın püf noktaları aynı değildir. Kadınlarda bel bölgesini incelterek daha ince bir bel, daha şekilli bir karın yaparak kadının kıvrım ve hatlarını daha fazla ön plana çıkartırız. Erkeklerde ise bel daha düz olur. Bel oyuntusu çok fazla oluşturulmaz. Düzgün bir karın fakat alt ve üst beden ilişkisini daha özenle koruyan bir karın germe ameliyatı yapılır. Bunlara dikkat edilerek bir maskülen-feminen, bir kadın bir erkek tipi karın germe ameliyatı olduğunu unutmamak gerekir. Karın germe ameliyatları ayrıca kadın ve erkeklerin psikolojilerini de oldukça olumlu etkileyen bir ameliyattır. Karın bölgesindeki sarkmalar, ancak karın germe ameliyatları ile şekillendirilerek daha özgüvenli, istediğini giyebilen kadın ve erkekleri oluşturmak mümkündür. İnsanlar mutlu olmak istiyorlar. Mutlu olmak isterken bedenleriyle de barışık olmak istiyorlar. Kişiler karın bölgeleri ile problem yaşıyorsa bunun da çözümü biz plastik cerrahlar tarafından yapılan karın germe ameliyatlarıdır" diye konuştu.