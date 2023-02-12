Yer yer 3 metreyi aşan karlar dozerle açılarak hastalar, ambulansa ulaştırıldı. Önceki gün askeri helikopterle erzak bırakılan Hodri mezrasındaki vatandaşlar jandarma, UMKE, İl Özel İdare ve Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardıma gelen ekipler tarafından güvenli bir şekilde Sincik ilçesindeki toplanma alanına taşındı.

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7.8 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman kırsalındaki köylere kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Diyarbakır’da enkaz çalışmaları 7’inci gününde devam ediyor

Diyarbakır’da enkaz çalışmaları 7’inci gününde devam ediyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyü Hodri mezrasına ekipler dozerle ulaşıp depremzede vatandaşları tahliye etti.

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