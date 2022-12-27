Denizli’de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Özel Cerrahi Hastanesi’ne başvuran hasta, karın bölgesinde tespit edilen aort damarı genişlemesinden dolayı, kapalı yöntemle yapılan başarılı ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

Denizli’de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Özel Cerrahi Hastanesi’ne başvuran hasta, karın bölgesinde tespit edilen aort damarı genişlemesinden dolayı, kapalı yöntemle yapılan başarılı ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

Denizli’de yaşayan Ali Karaaslan, uzun süredir devam eden karın ağrısı şikâyetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İzzettin Alihanoğlu’na başvurdu. Yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda karın bölgesindeki aort damarında genişleme (Aort Anevrizması) tespit edilen Ali Karaaslan’ın genel anestezi açısından yüksek riski olmasından dolayı en uygun tedavi yöntemi belirlendi. Aort damarı genişlemesinde uygulanan kapalı bir yöntem olan Endovasküler Aort Tamiri (EVAR) işlemi yapılmasına karar verilen hasta, acil olarak ameliyata alındı. Aort damarındaki genişleme Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, Prof. Dr. Mustafa Saçar ve Prof. Dr. B. Hayrettin Şirin tarafından yapılan başarılı operasyonla giderilen Ali Karaaslan, kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Hayati tehlike oluşabiliyor”

Hastanın rahatsızlığını tespit ederek sağlığına kavuşmasında önemli rol oynayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İ. Alihanoğlu, “Hastamız karın ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde, karın bölgesinde yer alan aort damarında kritik düzeyde anevrizmatik genişleme tespit ettik. Belli bir düzeyin üzerindeki anevrizmalara müdahale edilmez ise hayati tehlike oluşturduklarından dolayı hastamızı, hastanemizde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı meslektaşlarımıza yönlendirdik. Hastamız gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu” dedi.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Saçar, “Aort damarının genişlemesi oldukça tehlikeli bir durumdur. Belirli bir aşamaya kadar takip ettiğimiz hastaların riskli görüldüğü andan itibaren ameliyatlarına karar vermekteyiz. Ancak her hasta için aynı işlemi yapmak mümkün değildir. Ek risk faktörleri düşünüldüğünde kapalı yöntemlerin uygulanması, hasta konforu ve hayati riskinin azalması açısından daha avantajlıdır. EVAR yöntemi ile aort damarı kapalı yöntemle tamir edilebilmektedir. İleri derece KOAH hastalığı olan hastamızın, bu yöntemle işlemi yapılmış olup, genel anestezi riski azaltılmıştır” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan hasta Karaaslan duygularını şu şekilde özetledi; “Koah hastası olduğum için ameliyatım kapalı yöntem ile yapıldı. Ve ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Çok ciddi bir ameliyat geçirmeme rağmen, kendimi iyi hissediyorum. Hekimlere ve ekibe ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.