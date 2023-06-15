Karikatürlerle Değerler Eğitimi projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrencilere milli ve manevi değerlerimizin aktarılabilmesi ve onlar tarafından benimsenmesi amacıyla başlattığı proje sürecinde öğrenciler farklı değerler içeren karikatürler hazırladı. Hazırlanan karikatürler, öğretmenlerden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte müdürlük makamında ağırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, makamında misafir ettiği öğrencilerle sohbet ederek proje sürecindeki özverilerinden dolayı kendilerini tebrik etti. Karikatür yarışmasında dereceye giren Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine ödüllerini takdim ederek başarılar diledi.