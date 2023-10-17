Ticaret Bakanlığı tarafından 2022/2023 Eğitim Öğretim yılında düzenlenen "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" konulu karikatür yarışmasında Kütahya Ali Güral Lisesinden 11. sınıf öğrencisi Alperen Alp Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Kongre Salonunda yapılan ödül töreninde Alperen Alp üçüncülük ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yarışmada derece elde eden Alperen Alp, Danışman Öğretmen Kevser Şükran Tülüoğlu ile emeği geçenler tebrik edildi.