Marmara Denizinde bir aydır avlanması yasak olan karides için yasak bu geceden sonra sona eriyor. Tekirdağlı balıkçılar, bu gece karides için ağ atacak.

Marmara Denizinde bir aydır avlanması yasak olan karides için yasak bu geceden sonra sona eriyor. Tekirdağlı balıkçılar, bu gece karides için ağ atacak.

Marmara Denizi’nde 1-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasak olması sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar, bu geceden sonra karides içinde ağ atacak. Yaklaşık bir aydır yasağın kalkacağı 1 Şubat 2023 tarihini bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, vatandaşlara uygun ve taze balık yedirmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Ocak ile Şubat arasında 1 aylık bir yasağımız vardı. Allah’ın izniyle bu akşam saat 00.00’dan sonra karidese gidecek olan arkadaşlarımız ‘Vira Bismillah’ diyecekler. Allah izin verirse, karides olacak, Jumbo, mezgit, dil balığı, tekir balığı olacak. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler inşallah. Havaların soğumasıyla balık biraz daha lezzet kazanır. Vatandaşlarımız bol bol hamsi, istavrit, karides yiyecekler” dedi.