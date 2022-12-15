Iğdır’da kargo şirketine ait bir araçta yapılan aramada faturasız 1 milyon 50 bin lira değerinde külçe altın ele geçirildi.

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Iğdır’da kargo şirketine ait bir araçta yapılan aramada faturasız 1 milyon 50 bin lira değerinde külçe altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır’da kargo şirketine ait bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada Ermenistan menşeili faturasız 1 adet külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen külçe altının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 50 bin lira olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.