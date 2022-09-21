Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan tırın dorsesi ayrılarak devrildi. Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan tırın dorsesi ayrılarak devrildi. Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ömer M. idaresindeki 01 BZ 0758 plakalı kargo yüklü tırın dorsesi, araçtan ayrılarak iki istikameti ayıran refüje devrildi. Kaza sonrasında dorsede bulunan kargolar, TEM Otoyolu Ankara istikametine saçıldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Dorsenin içerisinde bulunan kargolar görevliler tarafından çıkarıldı. Bu sırada Ankara istikametinde trafik akışı yaklaşık 1 saat durduruldu. Devrilen dorse bölgeye sevk edilen vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.