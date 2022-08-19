Pandemiden sonra e-ticaretin hayatımızdaki yeri daha fazla önem kazandı. Sektörün de büyümesiyle kargo ve lojistik firmalarının önemi de her geçen gün arttı. Kargo şirketi GKN Kargo, ’Geldik, evde yoktunuz’ sorununa çözüm olabilecek yeni çalışmasını duyurdu.

Pandemiden sonra e-ticaretin hayatımızdaki yeri daha fazla önem kazandı. Sektörün de büyümesiyle kargo ve lojistik firmalarının önemi de her geçen gün arttı. Kargo şirketi GKN Kargo, ’Geldik, evde yoktunuz’ sorununa çözüm olabilecek yeni çalışmasını duyurdu.

Kargo sektöründe müşterilerin en çok şikayet ettiği konuların başında evde olmadıkları için kargonun kapıdan dönüp iade edilmesi bulunuyor. Yaz sezonunun başlaması, insanların yazlık bölgelerde olması da iade süreçlerini zorlaştıran durumlar arasında yer alıyor. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ‘Kapalı kapılara alternatif teslimat’ anlayışı ile müşterilere kolaylık sağlamak adına çözüm odaklı bir hizmeti hayata geçirdiğini duyurdu.

Gönderi adresi değiştirme imkanı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Sürekli değişen ve gelişen teknoloji ve iş dünyasında müşterilerine daima yenilikçi ve çözüm odaklı projeler sunmayı hedefliyoruz. Yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesi ile yola çıktık. Eğer evde değilseniz gönderinizin başka bir adrese teslim edilmesine imkan sağlıyoruz. Bu Türkiye’de kargo sektörü için devrim niteliğinde bir yeniliktir” dedi.

Gökhan Akyürek ayrıca, müşterilerin evde değilse ve adres değişikliği yapacak durumda da değilse gönderilerini kendi belirledikleri noktadan teslim alabileceklerinin altını çizdi.

Kargo yolda iken adres değiştirilebilecek

GKN Kargo evde ya da gönderiyi teslim almak için belirtilen adreste olamayan müşterilere gönderinin teslimat adresini, gönderi yola çıkmadan önce ya da teslimat aşamasında GKN Kargo’nun takip sayfasına girerek, gönderiyi teslim alacak kişinin bilgilerini ve yeni adresi ekleyerek değiştirme imkanı sunuyor. ‘Komşuma Gelsin’ hizmeti ile gönderinin teslim edilmesi istenilen adresi de seçilebiliyor.