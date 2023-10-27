Manisa’nın Kula ilçesinde tır, kargo kamyonu ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan İdris Küçükkalfa idaresindeki 35 ABK 887 plakalı kargo kamyonu, iddiaya göre freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan kargo kamyonu, Orhan Acar Kavşağı Uşak istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen Burak Çılgın idaresindeki 35 AVH 718 plakalı otomobil ile Ali Atalay idaresindeki 42 RH 725 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tıra arkadan saplanan kargo kamyonu sürücüsü İdris Küçükkalfa ile otomobil sürücüsü Burak Çılgın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle kazaya karışan araçlardan akan yanıcı maddeler sebebiyle itfaiye ekipleri de karayoluna köpük sıkarak önlem aldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Yaralı 2 sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.