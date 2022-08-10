Kaza, Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Çevreyolu’ndan yapay şelale istikametine giden Ergün Okudan idaresindeki 07 UD 031 plakalı otomobile, Nihat Y.’nin kullandığı 35 V 5903 plakalı kargo kamyonu yandan çarptı. Kargo kamyonu ile refüj arasında sıkışan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Demokrasi Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapandı.

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