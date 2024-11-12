Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kargo gönderisi içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları risk analiz çalışmaları kapsamında, Altınordu ilçesinde T.D. (28) isimli şahsa ait bir kargo gönderisinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda gönderi içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.