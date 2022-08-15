Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) daha önce tahsis edilen Kargıcak’taki arazinin yer teslimi için imzalar atıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) daha önce tahsis edilen Kargıcak’taki arazinin yer teslimi için imzalar atıldı.

ALKÜ, Kargıcak mahallesinde tahsis edilen 8 bin 607 metrekare alanın yer teslimi yapıldı. Eğitim öğretim hizmetlerinde kullanmak amacıyla ALKÜ’ye önceki günlerde tahsis edilen arazinin teslimi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Milli Emlak Müdürü Akif Kamil Özyürek arasında imzalandı. Arazide yapılan incelemelerin ardından Alanya’nın Kargıcak Mahallesi 723 ada 2 parselde bulunan 8 bin 607 metrekarelik arazinin yer teslimi için imzaların atıldığını ifade eden Rektör Kalan, öğrencilerin, akademik ve idari birimlerin eğitim öğretim hizmetlerinde kullanmak amacıyla imzaların atıldığını söyledi.

"Eğitim hizmetlerinde kullanılacak"

Bu alana Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli inşa etmeyi planladıklarını hatırlatan Rektör Kalan, " Birinci hedefimiz öğrencilerimize uygulamalı eğitim alanını genişletmektir. İkinci hedefimiz ise turizm sektörüne ve bölgeye hizmet edecek nitelikli personel yetiştirmektir. Tahsis sürecinde ve arazi teslimi sürecinde bizlere destek olan Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay’a, Alanya Milli Emlak Müdürü Akif Kamil Özyürek’e ve destek olan tüm yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.