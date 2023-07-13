Aydın’da ağaçtaki iplere sıkışan bir karganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Merdivenli itfaiye aracı ile uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sevimli karga kurtarıldıktan sonra itfaiye ekibinin ellerinden yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

Aydın Efeler ilçe merkezi Girne Mahallesi 2202 sokak üzerinde bulunan bir çam ağacından bir karganın acı acı öttüğünü duyan çevre sakinleri karganın ağaçtaki iplere dolandığını fark edince durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yüksek bir çam ağacında bir karganın iplere dolanarak mahsur kaldığını görünce merdivenli araçla kuşa ulaşıp kurtardı.

Kurtarıldıktan sonra su verilen sevimli karga, daha sonra özgürlüğe kanat çırpıp gözlerden kayboldu. Yaklaşık 8 saattir normal olmayan bir şekilde ağaçtan karga sesi geldiğini belirten mahalle sakinleri, “Karganın ötüşü kulağımıza normal gelmeyince sesin geldiği ağaçta inceleme yaptık. Kuşun iplere dolanarak mahsur kaldığını fark edince itfaiyeden yardım istedik. Sağ olsunlar kısa sürede gelip kargayı kurtardılar” diyerek duyarlılıklarından dolayı Aydın Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkür ettiler.