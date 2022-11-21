Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Gaziantep’in Kargamış ilçesine yapılan roketli saldırıyla ilgili olarak "Alçaklar akıttıkları kanda boğulacaklar" diye belirtti.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Gaziantep’in Kargamış ilçesine yapılan roketli saldırıyla ilgili olarak "Alçaklar akıttıkları kanda boğulacaklar" diye belirtti.

Ünal, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde başarıyla yürütülen hava harekâtı sonucunda panik halinde, ne yapacağını bilemeyen, Amerika tarafından beslenen ve desteklenen alçak etnik bölücülerin hainliklerine bir yenisini eklediğini belirtti. Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Kargamış ilçesine attıkları bir roket sonucu bir okulda 3 yaşındaki bir yavru ile öğretmenin ve bir de vatandaşın vefat ettiğini anlatan Prof. Dr. Nedim Ünal, "Olayda 10 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar temenni ediyoruz. Çok şükür nice yıllardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimiz emperyalistlerin desteğindeki bu bölücü alçaklara karşı mücadelesini vatan toprakları içerisinde değil sınırlarımızın dışında yataklık olarak kullandıkları inlerinde yapmakta ve inlerini başarıyla tepelerine yıkmaktadır. Alçaklar bütün dış desteklerine rağmen panik halinde ve ne yapacaklarını bilememektedirler. İstanbul’daki patlamayı ve Kargamış’taki saldırıyı böyle anlamak lazım. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla yürüttüğü harekât sonucunda bu kuduz itler benzeri hallere yeniden girişmeye çalışabilirler. Elbette güçlü bir istihbarat ve güvenlik çalışmasıyla bunlarının bu alçaklığı tekrarlamasına fırsat verilmemelidir. Alçaklar akıttıkları kanda boğulacaklardır." diye belirtti.