Bitlis’in Tatvan ilçesini adeta istila eden kargalar, bahçe ve tarlalardaki sebze ve meyvelere zarar veriyor.

Tatvan ilçe merkezinde her geçen gün sayıları artan kargalar, adeta bahçe ve tarlaları talan ediyor. Özellikle son günlerde ilçe merkezinde sayılarının arttığı görülen sürü halindeki kargalar, daldıkları bahçelere büyük zararlar veriyor. Özellikle bahçe ve tarlalardaki ekinleri kopararak ya da yerinden sökerek zarar veren kargalar, vatandaşların mağduriyetine neden oluyor. Aldıkları farklı önlemlere rağmen karga sürülerini bahçe ve tarlalarından uzaklaştırmada başarısız kalan vatandaşlar, çareyi günün büyük bölümünü tarlada ekin nöbeti tutmakta buluyor. Tarla ve bahçelerine koydukları korkuluklara rağmen ekinleri karga saldırısından koruyamadıklarını ifade eden vatandaşlar, kargaların tarla ve bahçelerde ciddi maddi hasarlara sebebiyet verdiklerini ifade etti. Özellikle ekilen yeni ürün fidelerinin kargalar tarafından yerinden söküldüğüne, meyve vermeye başlayan sebze ve meyvelerin ise dalından koparılıp zarar verildiğine vurgu yapan vatandaşlar, tehlike ve maddi boyutun her geçen arttığına dikkat çektiler.

Her yıl kargaların ekinlere zarar verdiğini ancak bu yıl hem zararın boyutunun hem de karga sayısının ciddi anlamda arttığını belirten ilçe sakinlerinden Hüsnü Çelik, kargaların verdiği zararlardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Konunun artık mağduriyet durumuna ulaştığını kaydeden Çelik, “Meyvelere de aynı şekilde zarar veriyorlar. Korkuluk koyduysak ne yaptıksak çözüm olmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gerçekten iş artık ciddi maddi zarara ulaştı. Bu şekilde devam ederse bahçeden tek bir ekin alamayacak duruma geleceğiz. Çözümü nedir, ne olması, ne yapılması gerekiyor onu bilemiyoruz. Elimiz kolumuz adeta bağlanmış durumda. Bu sebeple günün neredeyse tamamını tarlada bahçede karga nöbetiyle tutarak geçirecek duruma geldik” dedi.