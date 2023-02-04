Kocaeli’de bu yıl ikincisi düzenlenen KARFEST etkinliğine vatandaşlar gitmeye başladı. Kıyasıya yarışmaların yaşanacağı KARFEST’te ünlü isimlerde sahne alacak.

Kocaeli’de bu yıl ikincisi düzenlenen KARFEST etkinliğine vatandaşlar gitmeye başladı. Kıyasıya yarışmaların yaşanacağı KARFEST’te ünlü isimlerde sahne alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2. kez düzenlenen KARFEST’te hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar etkinliğin yapıldığı Kartepe Sisli Vadi’ye gitmeye başladı. Saat 24.00’e kadar devam edecek olan etkinlikte Anadolu rock sanatçısı Haluk Levent ve ünlü rapçi Eypio hayranlarıyla bir araya gelecek. Etkinlikte çorba, sucuk ekmek, ayran, irmik helvası, çay, kahve ikram edilecek. Sahne etkinliklerinde DJ performansı, yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal konserleri olacak. Saat 16.00’da Eypio konseri, Dj Mert Hakan’ın performansı, ateş ve lazer gösterileri sonrasında 19.30’da Haluk Levent KARFEST’te sahne alacak. KARFEST Festivali’nde birçok yarışmada düzenlenecek. 14.00, 16.00 ve 18.00 saat başlarında bot yarışması, 13.00-15.00-17.00 saatlerinde en farklı kardan adam yarışması, saat 15.00’de kareoke yarışması, en güzel Instagram fotoğrafı ise saat 19.00’da seçilecek.