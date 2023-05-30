Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate Federasyonunun birlikte organize ettiği 2. dönem karate yeşil kuşak sınavına yoğun ilgi gösterildi.

Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan sınava öğrenci velileri de büyük ilgi gösterdi. Sınav sonucunda kuşak almaya hak kazanan sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Safi Özperk, Spor Şube Müdürü Burak Eren, Karate Antrenörü ve Federasyon Temsilcisi Sinan Gündüz tarafından diplomaları verildi.

“Çocuklarımız karete sporuna yöneldi”

Batman’da çocukların son zamanlarda spor salonlarında açtıkları karate kurslarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk; “Karate branşına olan ilgi bizleri heyecanlandırıyor. Karate çocukların gelişiminin vazgeçilmez bir spor dalıdır. Süreklilik kazanan tüm sporlar da önemli olan başarılı olmak değil, sporla büyümenin çocuğa kazandırdığı vasıflardır. Karate antrenmanları sayesinde çocuklar, disiplin içinde kurallara ve aktivite saatlerine uymasını öğrenir. Tüm yaşamları boyunca hırs ve zorluklarla mücadele edebilme yeteneklerini kazanırlar. 7-10 yaşları arasında iyi bir alt yapı tekniği verilir, daha sonra bu teknikler geliştirilir. Bu yaşlar kuvvet ve kondisyondan ziyade oyunlarla çocuk sporu branşının antrenmanları yapılır. Çocuk sporları, güç, kuvvet, sağlığın yanı sıra karar verme yeteneği, sorumluluk alma, terbiye ve disiplin, düzgün bir vücut gelişimi, hastalıklardan çabuk arınabilme yeteneklerini kazandırır. Tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde karatede olduğu gibi bütün branşlarda kurslarımız ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor” dedi.

İl Müdürü Özperk, yeşil kuşak alan 120 sporcuyu ve velilerini tebrik etti.