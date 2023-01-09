Karesi Belediyesi 2019-2022 yılları arasında 468 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşerken, 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt döktü. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi’de değişim ve dönüşüm sürecek. Yollarımızı yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

Karesi Belediyesi 2019-2022 yılları arasında 468 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşerken, 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt döktü. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi’de değişim ve dönüşüm sürecek. Yollarımızı yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

Karesi’nin pek çok noktasında yaptığı çalışmalarla hizmeti vatandaşın ayağına taşıyan Karesi Belediyesi, bozulan ve yıpranan yollara da el attı. Çökme ve tahribata uğrayan parke taşı döşenmiş yolları yenileyen ve onarımını gerçekleştiren Karesi Belediyesi ekipleri, aynı zamanda hasarlı asfalt yollarında tamiratını gerçekleştiriyor. Karesi Belediyesi aynı zamanda ilçeye yeni yol ve kaldırımlarda kazandırıyor.

4 yılda 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019-2022 yılları arasında 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt çalışması yaptı. Ekipler yine bu süre içerisinde 468 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşerken, 32.2 kilometrekare sathi yol kaplaması gerçekleştirdi. 66 bin 530 metrekare bordür döşenirken, 71 kilometre stabilize yol yapıldı. Ayrıca 7 kilometre ise beton yol döküldü.

Karesi’de değişim ve dönüşüm sürecek

Karesi Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi’de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.