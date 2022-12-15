Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 2.sı düzenlenen ‘Her Mevsimin Karesi’ temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar sergilenecek. Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki sergi 19 Aralık Pazartesi günü açılacak.

Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 2.sı düzenlenen ‘Her Mevsimin Karesi’ temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar sergilenecek. Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki sergi 19 Aralık Pazartesi günü açılacak.

‘Her Mevsimin Karesi’ temasıyla düzenlenen Karesi Belediyesi 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye’den 145 yarışmacının başvuru yaptığı 6. Karesi Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda toplam 542 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren 3 fotoğrafın dışında 3 fotoğrafa Mansiyon ödülü, 1 fotoğrafa ise Karesi Belediyesi Özel Ödülü verildi. 30 fotoğraf sergileme kategorisine seçilirken 10 fotoğraf ise satın alma kategorisinde yer aldı.

Fotoğraflar 19 Aralık Günü saat 14.00’da Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde (Yıldırım Bayezid Han İmarethanesi) açılacak sergi ile beğeniye sunulacak. Sergi 22 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

Kimler dereceye girdi:

Yarışmada 1.liği ‘Sis’ isimli fotoğrafıyla Serkan Çolak, 2.liği ‘Çaypınar Mahallesi’ fotoğrafıyla Caner Başer, 2.lüğü ise ‘Süpürgeci’ fotoğrafı ile Nuri Çoban aldı. Esengül Alıcı, Salih Kuş ve Seyit Konyalı TFSF Mansiyon ödülüne layık görülürken, Yahya Engin ise Karesi Belediyesi Özel Ödülü aldı.