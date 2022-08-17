Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anne adaylarına yönelik “Anneliğe Hazırlık Eğitimi”ne başladı. 4 hafta sürecek eğitimlerde anne adaylarına gebelik ve doğum süreçleri ile doğum sonrası süreç eğitimleri verilecek.

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anne adaylarına yönelik “Anneliğe Hazırlık Eğitimi”ne başladı. 4 hafta sürecek eğitimlerde anne adaylarına gebelik ve doğum süreçleri ile doğum sonrası süreç eğitimleri verilecek.

Karesi Belediyesi anne adaylarına yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. 2017-2022 yılları arası 13 grup halinde yaklaşık 400 anne adayına “Anneliğe Hazırlık Eğitimi” düzenleyen Karesi Belediyesi yeni bir eğitime daha başladı. Eğitimlerde 4 hafta süre ile anne adaylarına gebelik ve doğum süreçleri ile doğum sonrası süreç eğitimleri verilecek. Uzmanlar Elif Erkanlı, Güldenur Kayabaşı ve Dilara Erişen tarafından verilecek eğitimler sonunda anne adaylarına hastane çıkışı, bebek battaniyesi, bebek çantası ve ateş ölçer hediye edilecek

“Annelerimizi doğuma hazırlıyoruz”

Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla eğitimler verdiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesili kadınların toplumsal ve ekonomik refahlarının Karesi’nin ve Balıkesir’in büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. "Kadınlarımızı eğitim ve sağlıkta geliştirmek birey olarak onları güçlendirmek, kendi yaşamlarıyla ilgili özgüven sahibi, hayatlarına karar veren eğitimli bireyler yapmak bizim en önemli hedefimizdir. Sağlıklı toplum, sağlıklı anne, sağlıklı ve huzurlu bir aile ile olabiliyor. Bilinçli anne demek; bilinçli toplum, iyi yetişmiş bir nesil demektir. Her şeyin eğitim ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak devam ettirdiğimiz bu projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Projenin sürdürülebilir olmasını da önemsiyorum" dedi.