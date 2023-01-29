Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri son olarak Vicdaniye Mahallesi’nde temizlik yaptı.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri son olarak Vicdaniye Mahallesi’nde temizlik yaptı.

Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Ekipler çalışmalarını son olarak Vicdaniye Mahallesi’nde sürdürdü. Temizlik personelleri, kabaatık, konteyner yıkama, süpürgeli araçlar ve arazöz eşliğinde sürdürülen çalışmalar ile Vicdaniye’de girilmeyen sokak kalmadı. Vicdaniye cami içi ve dışı, muhtarlık binası ince işçilik ile temizlenirken, çöp konteynerleri ise yıkandı.

Ev temizliği hassasiyeti ile yürütülecek çalışmalar rutin aralıklarla tüm mahallelerde yapılıyor. Çalışmalar dahilinde sokaklarda bulunan yollar, kaldırımlar, çöp konteynerleri yıkanırken, yabani otlar da temizleniyor.

Karesi’de temizlik işleri güçlendi

Karesi Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni yatırımlarla da çalışmaları güçlendirdiklerini belirtti. Daha temiz ve yeşil bir Karesi hedefiyle Karesi Belediyesi tarafından inşa edilen Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve Atık Getirme Merkezini açtıklarını hatırlatan Başkan Orkan, "16 adet çöp toplama kamyonu aldık. Ayrıca 2 tane de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan kamyon geldi. 18 adet kamyonumuz ile çöp toplama ve çevre temizlik işlerini kendimiz yapmaya başladık. 3 ayda giderler çıkarıldıktan sonra belediye kasasına 692 bin TL gelir elde etmiş olduk. Bu belediye giderini azaltıp, gelirini arttırma yönünde önemli bir rol oynadı. 3 ayda bir kamyonu bedavaya getirmiş olduk. Böylelikle gideri azaltıp, geliri arttırdık. Bu kamyonlara da yer bulabilir ve bakımını yapmak için yer arayışına girdik. Personelimizin de iyi şartlarda çalışmasını istedik. Üçpınar Mahallemizde 26 dönümlük alanda Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve Atık Getirme Merkezi inşa ettik ve açtık. Temizlik hizmetlerimiz yeni yatırımlarımız ile daha kaliteli hale geldi" dedi.