Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, Karesi ilçesinde yürütülen "Çay Deresi 3. ve 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı" çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.

Çubukçu, bu önemli projeyle Karesi ilçesinin taşkın zararlarından korunmasının sağlanacağını ifade etti.

"Taşkın Koruma Tesisi Bölgeyi Güçlendirecek"

Çubukçu, Çay Deresi 3. ve 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaat’ının, Karesi ilçesindeki taşkın riskini azaltmayı amaçlayan önemli bir proje olduğunu söyledi. Yapılacak taşkın koruma tesisi ile bölgedeki yerleşim alanlarının sel ve taşkın gibi doğal afetlerden korunacağını belirten DSİ Bölge Müdürü, “Proje kapsamında, Çay Deresi’nde yapılacak çalışmalar ile taşkın riski en aza indirilecek ve bölge halkının güvenliği sağlanacaktır. Çalışmalar, bölgenin altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

Projeyle Karesi İlçesinin Taşkın Zararları Önlenmiş Olacak

Çubukçu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Karesi ilçesinin taşkınlara karşı daha dayanıklı hale geleceğini ve yerleşim alanlarının korunmasının sağlanacağını vurguladı. DSİ’nin bu tür projelerle hem bölgesel hem de ulusal anlamda önemli bir hizmet sunduğunu belirten Çubukçu, çalışmaların hızla ve özenle sürdüğünü söyledi.