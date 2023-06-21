Karesi’nin kırsal Şamlı Mahallesi’nde yaklaşık bir asırdır devam eden panayır geleneği bu yılda 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Farklı renklerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Karesi’de Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı, Şamlı Mahallesi’nde kapılarını açacak. 25-26 Haziran tarihlerinde Karesi Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan panayırı 25 Haziran Cumartesi Günü saat 17.30’da Geleneksel Çocuk Oyunları ile başlayacak, saat 20.00’da ise açılış töreni düzenlenecek. Açılışta mehteran gösterisi ardından saat 21.30’da ise sanatçı Ömer Çandır konser verecek. Panayırın ikinci gününde ise saat 17.30’da Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması yapılacak. Saat 21.00’da ise Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün, 22.30’da ise Aylin Demir konserde hayranlarıyla bir araya gelecek.