Karesi Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yapılan köy konaklarının açılışları devam ediyor. Armutalan Kültür Merkezi’nden sonra Çaypınar Mahallesi salonunun açılışı da yapıldı.

Karesi Belediyesi yapımı tamamlanan Çaypınar Mahallesi salonunun açılışını yaptı. Çaypınar Mahallesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde halkoyunları ekipleri gösteriler sunarken, Mahalle Muhtarı Hüseyin Erbek bir konuşma yaptı.

“Yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan salonu bitmiş olarak görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bu binaların plan ve yapım aşamalarında buralara çok geldik gittik. Hatta kahvede oturup çok sohbet ettik. Kırsal mahallelerimizin daha canlı ve hareketli olmasını istiyoruz. Çünkü kırsal alanlarımızın kendilerine göre gelenek ve görenekleri var. Buralarda hayırlar yapılıyor, düğünler yapılıyor. Bunları sağlamak için Çaypınar Mahallemizin ihtiyacı vardı. Muhtarımızda bunu dile getirmişti. Bizde bu ihtiyacı karşıladığımız için çok mutluyuz. Karesi Belediyesi olarak Armutalan’da da bir sosyal tesis yaptık. Şimdi sırada Aktarma, Kavaklı ve Köteyli’de salonlarımız var onları da açacağız. Yaylabayır muhtarımı görüyorum orada da halı saha yaptık. Yaptık yapmaya da devam edeceğiz inşallah” dedi.

“Hizmet ve eser belediyeciliğinin halkası”

Başkan Orkan’dan sonra ise Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş katılımcılara hitap etti. Anlamlı bir açılışa katıldığı için onur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Arslanbaş, “2 yıldır Karesi Kaymakamı olarak Dinçer başkanımızla birlikte hizmet vermekteyiz. İlçe belediyemizin birçok hizmetinin açılışında bulunduk. Buda hizmet ve eser belediyeciliğinin önemli bir halkası. Kırsal mahallelerimizde artık medeni ve modern tesislere kavuşuyor. İlimiz ve ilçemize yurtdışından çok misafirimiz geldi. Karesi güvenli ve temiz bir ilçe. Bu eserimizin başka eserler gibi hayırlı olmasını diliyorum. Dinçer Başkan ve ekibine tebriklerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ok: “Şehirde ne varsa kırsalda da var”

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok bir konuşma yaptı. Açılış töreninde Almanya’da çalışan yada bulunanlar olduğunu hatırlatan Ok, “Bizler yeni yetişirken Almanya’da bulunan yada çalışanlar olurdu. Bende Kepsut Hotaşlar köyündenim. Gelenlerden duyardık, oranın köy yolları bile asfaltmış. Evlerinden, çeşmelerinden su akıyormuş. Aynı şehirlerdeki gibiymiş diye anlatılırdı, bunları duyduğumuzda inanamıyorduk. Ama Allah’a şükür bugün Çaypınar Mahallemizde olduğu gibi Balıkesir’imizin bir çok köyünde, kırsal mahallesinde artık şehirde ne varsa hemen hemen tamamı var. Tabi bunlar bir bayrak yarışı, hizmet yarışı. Bunun arkasından başka ihtiyaç ve isteklerde gelecektir. Böyle güzel bir eseri mahallemize kazandıran sayın başkanımıza ve onun şahsında yönetimine ve bu eseri mahalleye kazandıran muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah iyi günlerde burayı tüm köylülerimizin huzur içinde kullanmasını nasip etsin” dedi.

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla salonun kurdelesi kesildi. Muhtar Hüseyin Erbek, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a, Balıkesir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek ise AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdiler.

Açılışa AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Müftüsü Hasan Canlı, Balıkesir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış sonrası davetliler salonu gezdiler.