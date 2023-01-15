Karesi Belediyesi, haşere ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele hedefiyle başlattığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi’ne ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor. 2022 yılında 725 ilaçlama talebi karşılandı.

Karesi Belediyesi, haşere ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele hedefiyle başlattığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi’ne ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor. 2022 yılında 725 ilaçlama talebi karşılandı.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi’nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Larva oluşumunu engellemek için ilaçlamalara başlayan Karesi Belediyesi, larvaların kaynaklarında imhası için çalışmaların yanında yerleşim alanlarındaki haşere ve sineklerin yok edilmesi için uçkun çalışmalarına da devam ediyor.

725 vatandaş talebi karşılandı

70 mahallede yapılan çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanan donanımlı ekipler bilimsel programlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi’nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi’ne vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikâyetlerini de cevap vererek hızlı hizmet sunuyor. 2022 yılı içinde merkez 639, kırsal ise 86 olmak üzere toplam 725 ilaçlama talebi karşılandı.