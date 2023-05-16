Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İHA inşaatında incelemelerde bulunarak, merkezin gençlerin projeler üretebileceği teknoloji üssü olacağını söyledi.

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği şekilde hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan merkez inşaatında incelemelerde bulundu. Merkezin teknoloji üssü olacağını ifade eden Başkan Orkan, “İHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde süren hummalı çalışmaları yerinde inceledik. İlk uçuş için artık sayılı zaman kaldı gençler!” açıklamasında bulundu.

“Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Orkan, “Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Ve Uygulama Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak” dedi.

Gençler projeler üretebilecek

Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence maksatlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak. Yerleşke eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecek.