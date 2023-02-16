Karesi Belediyesi, ilçede depremzedeler için tahsis edilen evlerin temizliklerini yapıyor. Eşyasız olan evlere ise yardımseverler tarafından belediyeye bağışlanan ev eşyaları yerleştirilecek.

Karesi Belediyesi, ilçede depremzedeler için tahsis edilen evlerin temizliklerini yapıyor. Eşyasız olan evlere ise yardımseverler tarafından belediyeye bağışlanan ev eşyaları yerleştirilecek.

Türkiye’nin Güneydoğusunu etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi, desteklerini arttırıyor. ‘Bir ev bir aile’ kampanyası ile boş durumdaki evlerini depremzedelere açmak isteyen yardımseverlerle, depremzedeler arasında köprü görevi üstelenen Karesi Belediyesi, tahsis edilen evlerde hazırlıklarını sürdürüyor.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremzedeler için tahsis edilen evlerde dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik ekipleri evlerde çalışmalarını tamamladıktan sonra ise boş olan evler ise Karesi Belediyesi ekipleri tarafından eşyalarla döşenecek. Devam eden ev eşyası kampanyası ile vatandaşlar tarafından belediyeye teslim edilen ve kullanılabilir durumdaki eşyalar evlere yerleştirilecek.

Eşya kampanyası devam ediyor

Karesi Belediyesi, Balıkesir’e gelecek yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” başlatmıştı. “Yaraları birlikte sarıyoruz” sloganıyla yola çıkan Karesi Belediyesi, kullanılabilir ve ihtiyaç fazlası olan ev eşyalarını yardımseverlerin evlerinden alarak, depremzedelere ulaştırıyor. Eşya bağışı için Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi numarası 444 99 10’u arayan Karesililer, ekiplerle randevu günü ve saati oluşturarak, eşyalarının alınmasını sağlayabiliyorlar.