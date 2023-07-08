Karesi Belediyesi, temizlik faaliyetleri dahilinde çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor.

Karesi Belediyesi, ilçe sakinlerinin çöp konteynerlerin kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına her mevsim özen gösteriyor. Çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. İlçe genelinde bulunan 11 bin konteynır sürekli dezenfekte ediliyor. Kent genelinde her mahallede belirlenen periyotlarla konteynerlerin ve konteyner alanlarının yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları kesintisiz olarak yıl boyunca sürecek.

Hijyene önem veriliyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz ve daha hijyenik bir Karesi için bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, “Çöp konteynerlerine atılan evsel atıkların, sinek ve haşere oluşumunu engellemek ayrıca çevreye kötü kokunun yayılmasını önlemek amacı ile hijyen çalışmalarına önem veriyoruz. Aynı zamanda yaz döneminde bu çalışmalara daha çok önem veriyoruz. Her mahalledeki çöp konteynerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz” dedi.