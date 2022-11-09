Balıkesir’in Karesi ilçesinde BİGEP projesi dahilinde ’Değerlendirme’ sınavında başarılı olan 15 öğrenciye Kaymakam Metin Arslanbaş tarafından ödüllendirildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde BİGEP projesi dahilinde ’Değerlendirme’ sınavında başarılı olan 15 öğrenciye Kaymakam Metin Arslanbaş tarafından ödüllendirildi.

Karesi’de ödül alan öğrenciler Karesi Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve öğretmenleri ile birlikte kaymakamlıktaki ödül törenine katıldılar. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi dahilinde yapılan İl İzleme ve Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre ilçe de dereceye giren ortaokullardan 3, liselerden 12 toplam 15 öğrenci Kaymakam Metin Arslanbaş tarafından ödüllendirdi. Karesi Kaymakamlığında gerçekleşen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’de katıldı.. Emeklerin hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ifade eden Kaymakam Arslanbaş, Ödül alan öğrencilere başarı merdiveninin başında olduklarını yılmadan azimle merdiveni çıkmak için çaba sarf etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu ve başarılarının devamını diledi.