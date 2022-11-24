Sıfır Atık hedeflerine yeni adımlarla yaklaşan Karesi Belediyesi, Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezini faaliyete geçiriyor. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına, 3 bin 102 metrekarelik tesiste kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Karesi Belediyesi ’Sıfır Atık’ ile doğaya nefes olacak.

Sıfır Atık hedeflerine yeni adımlarla yaklaşan Karesi Belediyesi, Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezini faaliyete geçiriyor. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına, 3 bin 102 metrekarelik tesiste kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Karesi Belediyesi ’Sıfır Atık’ ile doğaya nefes olacak.

Karesi Belediyesi, çevre kirliliğini önleyerek geri dönüşümü mümkün olan atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak için başlattığı çalışmaları tamamladı. Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi, Karesi Belediyesi tarafından faaliyete geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkılarıyla Karesi Belediyesi Üçpınar Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü alanı içerisinde inşası tamamlanan Katı Atık Getirme Merkezi, 28 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de açılacak.

14 grup atık kabul edilecek

3 bin 102 metrekarelik alana sahip tesiste, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına; kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Yapılan Atık Getirme Merkezi, vatandaşlara atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vadediyor. Vatandaşlar, atıklarını isterlerse kendileri bırakabilecek, isterlerse de Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak bulundukları adresten aldırabilecekler. Tesiste, ilerleyen süreçte çevre bilincini artırmak amacıyla özellikle öğrencilere yönelik çeşitli Sıfır Atık etkinlikleri ve seminerler de düzenlenecek.

Tesis doğaya neler kazandıracak

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı, hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden oluyor. Tek bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre su harcanıyor. Sadece bir tişört için 2 bin 700 litre su harcanıyor. Bu 13 bin 500 bardak su demek oluyor. 1 ton kağıdın geri kazanılması ile 17 ağacın kesilmesi önlenerek, 177 kilogram daha az sera gazı salınımı gerçekleşiyor, böylece 4 bin 100 kilowatt enerji tasarrufu sağlanıyor. 1 ton plastiğin geri kazanılması ile 5 bin 774 kilowatt enerji tasarrufu sağlanırken, 41 kilogram daha az sera gazı salınımı gerçekleşiyor ve 16,3 varil petrolden tasarruf ediliyor.