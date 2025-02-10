Karesi ilçesinde bulunan Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokuluna yapılan 12 sınıflı ek binası eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Ek binada derslerin başlaması nedeniyle Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü derslere girerek, öğrencilerle bir araya geldi.

Karesi İlçesinde bulunan Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulunda yapılan ve eğitime başlanan 12 sınıflı ek bina da eğitim-öğretim faaliyetlerine başlandı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, okulu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Sınıfları ziyaret eden Müdür Günnü, okulun ihtiyaçlarıyla ilgili idarecilerden bilgi aldı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Yeni sınıflarında öğrenim hayatına devam eden öğrencilerimizin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Bizler de bu mutluluğun yaşanmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Valimiz İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamımız Sayın Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir, Hayırsever Nuran Oğuz ve eğitim adına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.