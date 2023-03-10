Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında 900 yeni çöp konteynırının dağıtımı yapılırken, 450 konteyner ise Bakım Timleri tarafından tamir edildi. Ekipler vatandaşlardan gelen talepler üzerine yerinde bakım-tamir çalışmaları da yapıyor.

Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. Karesi Belediyesi, ilçe sakinlerinin çöp konteynerlarının kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına her mevsim özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması çalışma dahilinde, çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Bunların yanında arızalı konteynerlerin ise ekipler tarafından bakımları yapılıyor.

1 yılda 900 yeni konteynır dağıtımı yapıldı

Karesi Belediyesi’nin temizlik hizmetlerini büyük bir özveri ile yürüttüğünü söyleyen Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Gezer, “Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2022 yılında toplamda 900 adet konteyneri dağıtımı gerçekleştirdik. 450 adette konteynerin bakım ve onarımı yapıldı. Yaklaşık 350 adette konteyner yarleştirilmesi için cep açımı yapıldı. Ayrıca gelen talepler üzerine sahada mevcut konteynerlerle ilgili sahada küçük bakım ve onarımlarımız devam ediyor” dedi.