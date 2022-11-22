Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırladığı Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi. İlk olarak Turplu Mahallesi’ndeki çocuklarla buluşan Mobil Kütüphane, okul bulunan kırsal mahallelerde hizmet verecek. Çocuklar hem okuma imkânı bulacak, hem de birbirinden renkli oyunlar ile öğrenip, eğlenecek.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırladığı Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi. İlk olarak Turplu Mahallesi’ndeki çocuklarla buluşan Mobil Kütüphane, okul bulunan kırsal mahallelerde hizmet verecek. Çocuklar hem okuma imkânı bulacak, hem de birbirinden renkli oyunlar ile öğrenip, eğlenecek.

Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, uzmanlar eşliğinde mahalleleri tek tek gezerek Karesili çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında, çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları eğlendirmeye başladı. Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ile Okul Öncesi Eğitimi Bölümü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, ilkokul bulunan tüm kırsal mahallelerde en az birer hafta arayla hizmet verecek. İlk olarak Turplu Mahallesi’nde çocuklarla buluşan kütüphaneye ilgi büyük oldu. Kütüphanede öğretim üyeleri, öğretmenler, uzmanlar ve Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin görevli personelleri de görev yapacak. Çocuklara hem eğitim, hem de rehberlik hizmeti de sunulacak.

Fiziksel ve sanal kütüphane birarada

Mobil Kütüphane otobüsünün tefrişatı Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, kütüphanede 650 fiziki kitap bulunuyor. Kütüphanede ayrıca İnternet ve Video Kütüphane de hizmet veriyor. Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesinin içinde internet erişimi bulunan 2 adet bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarlara eğitsel içerikli film, dizi, belgesel, e-kitap vb. yüklenecek, çocuklar ve ebeveynleri ücretsiz olarak bu içeriklerden ve internetten faydalanabilecek. Bilgisayarlara ve telefonlara bağlanabilen projeksiyon cihazı ve ayaklı projeksiyon perdesi ile kütüphanenin içinde ve dışında toplu video izleme uygulamaları yapılabilecek. Ayrıca otobüste ses sistemi bulunuyor.

Kütüphanede Okula Uyum Çalışmaları, Birlikte Ödev Yapma Çalışması, Etkileşimli Kitap Okuma, Masal Atölyesi, Okuma ve Yazarlık eğitimleri de çocuklara verilecek. Kütüphaneden faydalanan çocuklar ve aileleri Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkür ettiler.