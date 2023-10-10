Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda faaliyete alınması planlanan merkez aynı zamanda gençler içinde eğitim alanı olacak.

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği doğrultuda hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için ihale süreci tamamlanırken, inşaat çalışmaları da başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak.

Son olarak Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey üs inşaatında incelemelerde bulunmuştu.

Gençler projeler üretebilecek

İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları ile pist ve off-road RC araç yarış alanlarının yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması yönelik Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA Üssü haline gelmesi planlanıyor. 20 bin 797 m2 alana kurulan İHA üssünde idari ofis, uygulamalı eğitim merkezi, İHA üretim atölyesi, yatay İHA iniş pisti, düşey İHA iniş pisti yapılacak olup, yapım süreci devam ediyor. İlerleyen süreçte de RC araç yarış pisti RC araç off-road pisti ile tesisimizin elektrik enerjisinin sağlanacağı ges ünitelerinden oluşması planlanıyor.

Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olacak. Yerleşke eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecek.