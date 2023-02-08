Karesi Belediyesi, Türkiye’nin Güney Doğusu’nu etkileyen şiddetli depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımlar için vatandaş ve devlet arasında köprü görevi edinen Karesi Belediyesi, AFAD ile bölgede eğitimli 10 personeli ile de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Karesi Belediyesi, Türkiye’nin Güney Doğusu’nu etkileyen şiddetli depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımlar için vatandaş ve devlet arasında köprü görevi edinen Karesi Belediyesi, AFAD ile bölgede eğitimli 10 personeli ile de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için seferberlik ilan edildi. Balıkesirlilerde deprem bölgesine ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini belirlenen toplama alanları olan BM 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonuna teslim ediyor. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de hava muhalefeti nedeniyle yardımlarını götüremeyen vatandaşlarla, merkez arasında köprü görevi görüyor. Gerek muhtarlıklara bırakılan, gerekse de vatandaşların talepleri ile evlere giden ekipler yardım malzemelerini teslim alarak merkezlere ulaştırıyor.

10 kişilik uzman ekip bölgede

Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından, Karesi Belediyesi eğitimli 10 personel ile bölgede çalışmalarına başladı. Tüm arama kurtarma faaliyetlerini AFAD’ın ve Karesi Belediyesi uzman ekibi Hatay’da arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Orkan’dan destek çağrısı

Balıkesirlilerin gösterdikleri hassasiyet ve desteklerden ötürü vatandaşlara teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin köprü görevi gördüğünü söyledi. Başkan Orkan, “Birçok ilimizde etkili olan depremler tüm Türkiye’yi derinden üzdü. En acı şekilde yaşandı. Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Şuan birlik olma zamanı. Karesi Belediyesi olarak evleri yıkılan ya da hasar gördüğü için sokakta yaşamak zorunda kalan depremzedelere gönderilmek üzere ekiplerimiz yardım yapmak isteyen ancak ulaştıramayacak olan vatandaşlarımızın evlerinden yardımlarını topluyorlar. Depremzedelerin, ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardıma ihtiyaç olduğu öğrenildi. Tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya davet ediyoruz. Bir olalım, birlik olalım, afet bölgemiz için tek yürek olalım. Deprem bölgesine gönderilmek üzere acil yardım malzemeleri battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, bebek maması, bebek bezi, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı gibi öncelikli yardımlar olmak üzere her türlü malzemeyi yardım toplama merkezlerine getirebilirsiniz. Tüm Karesili hemşehrilerimi BM 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.