Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri, yüzyılın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremi ardından Balıkesir Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile toplantı gerçekleştirdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir ve Karesi’yi etkilemesi muhtemel bir deprem sürecinin öncesi ve sonrasında nelerin yapılabileceğiyle ilgili adımlar atmak adına Balıkesir Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile bir araya geldi. Karesi Belediyesi İmar Komisyonu üyelerinin de katıldığı buluşmada Kahramanmaraş merkez üssünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerden çıkartılması gereken dersleri; Balıkesir ve Karesi’yi etkilemesi muhtemel bir deprem sürecinde nelerin yapılabileceğini tartışmak ve gerekli adımlar atmak adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüş ve çözüm önerileri anlatıldı

Toplantıya katılan meslek odaları başkanları ve temsilcileri, Karesi’nin bir depremden en az hasarla çıkması adına görüş ve çözüm önerilerini anlattı. Ortak akılla çizilebilecek bir planın ilk adımını oluşturmak üzere çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Karesi Belediyesi, konu başlıkları çerçevesinde bu tür birliktelikler ve dayanışmalar oluşturmaya devam edecek. Başkan Orkan ve komisyon üyeleri 22 Mart Çarşamba günü ise Jeoloji Mühendisleri Odası ile bir araya gelecek.

Başkan Orkan: “Depreme her yönüyle hazır olabilmeliyiz”

Karesi Belediyesi’nin depremlerin ilk gününden itibaren bölgeye ekiplerini intikal ettirerek yardım çalışmalarına başladığını ifade eden Başkan Orkan, “Deprem bölgesine yardım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize gelen depremzedelere ise desteklerimiz vatandaşlarımızın da bağışlarıyla sürüyor. Bugün depreme karşı yeni bir başlangıç olacak. Son yaşadığımız depremler her anlamda tüm Türkiye’yi etkiledi. İnsanlarımızın yaşamları alt üst oldu. O bölgeden buraya göçler oluyor. Ekonomik anlamda yaşanan süreç çok büyük bir bölgeyi etkiledi. Biz de orada depremzedelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da kendi yolumuzu çizebilmek adına ve bir depremde bu bölgede yaşanabileceklerle ilgili harekete geçtik” dedi.