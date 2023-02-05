Triatlon ve yüzme branşlarında 2021-2022 sezonunda katıldıkları müsabakalarda farklı kategori ve branşlarda Türkiye Şampiyonu olan Karesi Belediyespor sporcuları, Başkan Orkan’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Triatlon ve yüzme branşlarında 2021-2022 sezonunda katıldıkları müsabakalarda farklı kategori ve branşlarda Türkiye Şampiyonu olan Karesi Belediyespor sporcuları, Başkan Orkan’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet Karesi Belediyespor, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Triatlon ve yüzme branşlarında 2021-2022 sezonunda katıldıkları müsabakalarda farklı kategori ve branşlarda Türkiye Şampiyonu olan Karesi Belediyespor sporcuları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Karesi Belediyespor yöneticileri, antrenörleri ve başarılı sporcuların yeraldığı ziyarette, Başkan Orkan, Türkiye şampiyonlarını ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Orkan: “Spora önem veriyoruz”

Karesi Belediyespor’un pek çok branşta ulusal başarılar elde ettiğini belirten Başkan Orkan, “Şampiyonları belediyemizde ağırladık! Karesi Belediyespor sporcuları ve antrenörleri ile bir aradayız. Aralarında Türkiye Şampiyonları ve Triatlon 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları’na hazırlanan sporcularımız var. Kendilerine başarılar diliyorum. Sağlık için hareketli bir yaşam, spor kültürünün tabana yayılması önceliğimiz. Bunun için Karesi Belediyesi olarak spora olan yatırım ve desteklerimiz devam ediyor ve edecek” dedi.

gençlik olimpiyatları aday kadrosuna girdiler

Türkiye şampiyonu olan Karesi Belediyespor sporcular Başkan Orkan’a Triatlon 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları aday kadroda yer aldıkları müjdesini de verdiler. Gelecekteki hedeflerinden de bahseden şampiyonlar, akademik ve sportif başarılarını bir arada götürmenin gururunu da yaşadıkları-nı ifade ettiler.

Ziyarette kulüp yönetici ve antrenörlerinin yanı sıra sporcular Yağız Sarıkaya, Ahmet Sağıroğlu, Ecrin Ada Onay, Azra Nur Öztürk, Özgü Çakır, Didar Beste Deniz, Erva Buğlem Özşen, Hakan Özgürhan yeraldı. Başkan Orkan, şampiyonları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporcuların ailelerine ise verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.