Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Karesi Belediyesi, ’insan odaklı, sosyal belediyecilik’ çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden ev eşyasına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

Kapsayıcı bir sosyal hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz

Karesi Belediyesi büyük bir özenle araştırılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market kartı yardımında bulundu. 2022 yılında bin 478 ihtiyaç sahibine 2 milyon 888 bin 100 TL değerinde sosyal market kartı yardımı yapıldı. Bu süreçte ayrıca 781 aileye 453 ton kömür yardımı, 90 aileye ise odun yardımında bulunuldu.

İhtiyaç sahibi 19 kişiye boya, sıva, laminant parke gibi ev tadilatı yardımında bulunan Karesi Belediyesi, 34 kişiye beyaz eşya, 47 kişiye mobilya, 10 kişiye soba yardımı yaptı. Karesi Belediyesi Sosyal Market’ten ise 7 bin 920 kişi yeni ve 2. El kıyafet yardımı alırken, dar gelirli ailelerin çocuklarına 720’şer adet okul kıyafeti, kırtasiye, eşofman ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Ayrıca Ramazan Ayı boyunca ise 273 aileye 23 bin 400 öğün sıcak yemek ile 1500 aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Bununla birlikte aşevinden alınan 93 öğün sıcak yemek 48 haneye hergün ulaştırılıyor. Belediye tarafından 1374 vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulunulurken, 918 kişiye bayramlık kıyafet yardımı, 38 özel eğitim öğrencisine ise 500 TL’lik hediye çeki verildi.