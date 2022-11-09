Karesi Belediyesi’nin ilçe geneline kurduğu, estetik, sağlıklı ve güvenli yeni nesil parklara yenileri ekleniyor. Karesi de yeni çocuk oyun grupları, semt spor sahaları, oturma alanları ve yeşil alanlar için start verildi.

Karesi Belediyesi’nin ilçe geneline kurduğu, estetik, sağlıklı ve güvenli yeni nesil parklara yenileri ekleniyor. Karesi de yeni çocuk oyun grupları, semt spor sahaları, oturma alanları ve yeşil alanlar için start verildi.

Karesi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde kurduğu parklarla çocukların ve ebeveynlerin kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Karesi Belediyesi yeni çocuk oyun grupları, semt spor sahaları, oturma alanları ve yeşil alanlar için çalışmalara başladı. Bu yıl içinde başlayacak çalışmalar dahilinde Maltepe Mahallesi’nde bulunan 225. Sokak üzerindeki Okullar Bölgesi’ne 2 semt spor sahası, çocuk oyun parkı, oturma ve yeşil alanlar yapılacak.

Yine yeni park ve spor sahaları çalışmaları Toygar ve Sakarya Mahallelerinde de devam edecek. Toygar Mahallesi 285. Sokak’ta çocuk oyun parkı, semt spor sahası, oturma ve yeşil alanlar inşa edilecek. Sakarya Mahallesi’nde ise Menzil Sokak’ta bulunan park içerisine basketbol sahası yapılacak.

Yaylabayır Mahallesi’ne halı saha ile oturma alanları, Paşaalanı Mahallesi 180. Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkının zemini ise kauçuk ile kaplanacak.

Karesi Belediyesi ayrıca 27 merkez mahallede bulunan park, yeşil alan, refüj ve ağaçlandırma sahalarında toplam 348 bin 877 m’lik 277 adet alan ile 43 adet kırsal mahallede bulunan park, yeşil alan ve meydanlarda bakım çalışmalarını rutin olarak yapıyor.