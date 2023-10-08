Karesi Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler dahilinde ortaokul öğrencileri arası kompozisyon yarışması düzenlenecek. Kompozisyon yarışmasının konusu “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Nasıl Bir Karesi Hayal Ediyoruz?” olacak.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Karesi’deki tüm resmî ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin başvurabilecek. Yarışmanın son katılım tarihi 20 Ekim olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, son başvuru tarihine kadar eserlerini öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan öğrenciye ‘dizüstü bilgisayar’, ikinci olan öğrenciye ‘tablet’, üçüncü olan öğrenciye ise ‘bisiklet’ hediye edilecek. Mansiyon alan eser sahibi öğrenciye ise ‘akıllı saat’ verilecek.

Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından değerlendirilen ve dereceye giren eserler 26 Ekim günü ilan edilecek. Ödül töreni ise 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.