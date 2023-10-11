Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başvurusu kabul edilen Eurodesk Temas Noktası Karesi Belediyesi, 9-14 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen ErasmusDays etkinlikleri kapsamında bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya devam etti.

Karesi Belediyesi, Balıkesir ili sınırları içerisindeki tek Eurodesk Temas Noktası olarak, Erasmus+ Programının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi için her yıl düzenlenmekte olan ErasmusDays etkinlikleri kapsamında Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Erasmus günleri kapsamında Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, Karesi Belediyesi tarafından yürütülen yerel ve uluslararası projeler hakkında katılımcı gençlere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Hâlihazırda belediyemiz tarafından yürütülen Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktasının faaliyetleri, Avrupa Birliği Dayanışma Ağı(ESC) ve benzeri konularda bilgi ve birikimler gençlere doğrudan aktarıldı. Öğretmenler ve öğrencilerin Erasmus deneyimlerini aktarmasıyla devam eden etkinlik konser ve bilgi yarışması ile sona erdi.

Başkan Orkan: “Gençlerimizin her zaman yanındayız”

Etkinlik hakkında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; “Gençlerle ilgili yürütülen her faaliyet bizim için çok değerli. Bilindiği gibi bu yıl 9-13 Ekim 2023 tarihleri arası, ErasmusDays kapsamında başta Eurodesk temas noktaları olmak üzere tüm Avrupa’da ve ülkemizde kutlanmakta. Bizde Karesi Belediyesi olarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Yürüttüğümüz Avrupa Birliği projeleri hakkında gençlerimizi bilgilendirdik, Eurodesk Temas Noktası olarak Avrupa Birliği fırsatlarını onlara aktarmaya ve bizden nasıl faydalanabileceklerini anlatmaya çalıştık. Karesi Belediyesi olarak cok farklı tematik alanlarda projeler yürütüyoruz. Bu projelerden gençlerimizin azami derecede faydalanmasını istiyorum. Bundan sonra top artık gençlerde. Biz belediye olarak gençlerin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.