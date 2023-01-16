Karesi Belediyesi, toplam bin konutun inşa edileceği Kuvayımilliye Mahallesi’ndeki yeni TOKİ Karesi yolunu asfaltladı. 350 metre uzunluğundaki yola toplamda 800 ton asfalt döküldü.

Karesi Belediyesi, toplam bin konutun inşa edileceği Kuvayımilliye Mahallesi’ndeki yeni TOKİ Karesi yolunu asfaltladı. 350 metre uzunluğundaki yola toplamda 800 ton asfalt döküldü.

Karesi Belediyesi; ilçe genelinde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarına ise hızla sürdürüyor. Belediye, yapımı tamamlanmak üzere olan ve toplamda bin konutun inşa edileceği yeni TOKİ Karesi’nin yolunu ise asfaltladı. 350 metre uzunluğundaki yola toplamda 800 ton asfalt döküldü.

Altyapı ve dolgu çalışmaları da Karesi Belediyesi tarafından yapılan yolda, yol çizgileri ve trafik işaret ve işaretçileri de Belediye tarafından konulacak. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler, birçok mahallede çalışmalarını sürüyor. Ekipler, anlık oluşan sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederken, merkez mahalleler ve kırsalda ise planlanan çalışmalarını devam ettiriyor.