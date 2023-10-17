Rutin belediye çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Karesi Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek için de bir dizi çalışma yürütüyor. Boş arazileri değerlendirip buğday ekimi yaparken, tarla yollarını açıyor. Belediye ayrıca ekolojik ve organik tarım için de AB destekli proje yürütüyor.

Karesi Belediyesi belediyecilik hizmetleri yanında birçok alanda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Runtin belediyecilik faaliyetleri yanında kültürel, sanatsal, sosyal, eğitim, spor, sosyal destek gibi çalışmalarını da sürdüren Karesi Belediyesi tarımsal kalkınma içinde faaliyetler yürütüyor. Boş arazileri değerlendirip buğday ekimi yaparken, tarla yollarını açıyor. Belediye ayrıca ekolojik ve organik tarım için de AB destekli proje yürütüyor.

Ekolojik ve organik tarım çalışmaları

Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen “Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı” isimli projenin pilot uygulama faaliyeti gerçekleştirildi. Proje ile Karesi’de ekolojik ve organik tarım özendiriliyor. 24 ay süren proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturuldu. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlandı.

Boş arazilere buğday ekimi yapıldı

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğday ekerek halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Karesi Belediyesi, Şamlı Mahallesi’nde bulunan 2 adet tarlaya ilk ekimini gerçekleştirmişti. Karesi Belediyesi’ne ait Şamlı Mahallesi’ndeki boş duran 31 bin 500 dönüm ve 31 bin 200 dönümlük, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasat işlemine başladı. Hasata katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ekiplere kolaylık dilerken, biçer-döver ile ilk hasatı gerçekleştirdi. Elde edilen ürünlerin bir kısmı un yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir kısmı ise tohumluk olarak çiftçilere dağıtılıyor.

Tarla ve bahçe yolları açılıyor

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde bulunan tarla yollarını açıyor. Çiftçilerin üretim alanlarına rahatça ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmalar devam edecek. Altyapı çalışmaları kapsamında Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanan yağışlarla bozulan tarla yollarını da düzenleyerek, açma çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerin arazilerine ulaşarak rahatlıkla üretimlerini sürdürmelerini amaçlayan Karesi Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Orkan: “Çiftçilerimizin yanındayız”

Üreten tüm kesimlerin yanında olduklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Orkan, “Üreten, alın terini emeğiyle yoğuran, toprağa hayat veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Karesi Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız yeni proje ve faaliyetlerle devam edecek” dedi.